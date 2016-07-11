Індійська Go Airlines має намір купити у Airbus близько 70 літаків на $7,5 мільярда

Одна з найбільших авіабудівних компаній в світі - Airbus веде переговори з індійською Go Airlines про купівлю близько 70 літаків A320neo, передає Bloomberg.

Сума угоди - близько $7,5 млрд.

За словами джерела Bloomberg, про операцію може бути оголошено вже на цьому тижні, найімовірніше, в рамках міжнародного авіаційно-космічного салону «Фарнборо» в Англії.

Читайте такожКуди летить український літак GoAir є одним із трьох перевізників, які вже використовували оновлений Neo версії вузькофюзеляжних літаків Airbus, так що наступне замовлення забезпечить вотум довіри до моделі.

Авіаперельоти в Індії виросли більш ніж на 20 відсотків у 2015 році, порівняно з 10 відсотками в Китаї і менш ніж 5 відсотків в США, свідчать дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту.

У 2011 році Go Airlines вже купувала у Airbus 72 літака A320neos.