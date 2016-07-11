Голова "Митного контролю" звернулася до поліції та прокуратури через стеження

"У понеділок за мною почалося стеження. Переслідувачі їздили за мною усюди, поміняли 5 машин за кілька днів. Вчора мною було подано заяву до Деснянського райвідділу поліції. При цьому машина, що мене переслідує, без остраху під’їхала прямо до відділку", - розповіла Біленко.

Втім, за словами голови "Митного контролю", в поліції досі належним чином на її заяву не зреагували. Тому вона також подала заяву до прокуратури, з проханням відреагувати на бездіяльність роботи поліції та встановити з якого приводу невідомі особи стежать за нею.

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Біленко вважає, що причиною переслідувань є її громадська діяльність.

"Митний контроль" просуває реформи, які припинять корупційні схеми, що будувалися роками. Це і недосконалість української бази ризиків, маніпуляції з визначенням митної вартості, корупція на митних терміналах в середині країни. Звичайно, що тим, хто має неабиякі прибутки від недосконалого митного законодавства України є невигідно міняти його, тому нашу організацію намагаються залякати", - додала голова "Митного контролю".