Голова "Митного контролю" звернулася до поліції та прокуратури через стеження
Голова громадської організації "Митний контроль" Інна Біленко подала заяву до поліції та прокуратури через переслідування її невідомими особами.
"У понеділок за мною почалося стеження. Переслідувачі їздили за мною усюди, поміняли 5 машин за кілька днів. Вчора мною було подано заяву до Деснянського райвідділу поліції. При цьому машина, що мене переслідує, без остраху під’їхала прямо до відділку", - розповіла Біленко.
Втім, за словами голови "Митного контролю", в поліції досі належним чином на її заяву не зреагували. Тому вона також подала заяву до прокуратури, з проханням відреагувати на бездіяльність роботи поліції та встановити з якого приводу невідомі особи стежать за нею.
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Біленко вважає, що причиною переслідувань є її громадська діяльність.
"Митний контроль" просуває реформи, які припинять корупційні схеми, що будувалися роками. Це і недосконалість української бази ризиків, маніпуляції з визначенням митної вартості, корупція на митних терміналах в середині країни. Звичайно, що тим, хто має неабиякі прибутки від недосконалого митного законодавства України є невигідно міняти його, тому нашу організацію намагаються залякати", - додала голова "Митного контролю".