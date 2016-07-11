План заходів у відповідь на блокування Росією українського транзиту передано Гройсману - міністр

Міністерство інфраструктури України розробило план заходів із запровадження Російською Федерацією з 1 липня додаткових обмежувальних заходів щодо транзиту української продукції з російської території в напрямку Казахстану і Киргизстану.

Про це в ефірі телеканалу "112" сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Про те, що буде указ президента РФ, не знали навіть його колеги, з якими він працює... Факт очевидний: таке рішення завжди приймається в цій країні одноосібно... З цієї ситуації ми розробили відразу план заходів з нашого боку. Ми не хочемо порушувати міжнародне законодавство, зокрема в частині наших зобов'язань щодо СОТ, і ці пропозиції зараз знаходяться у прем'єр-міністра, вони також будуть представлені найближчим часом для прийняття остаточного рішення... Ми вважаємо, що, безумовно, асиметричні дії повинні бути. Певна асиметрія буде дотримана, ми б не хотіли застосовувати дзеркальна відповідь станом на сьогодні (9 липня - УНІАН), але, подивимося, яке буде остаточне рішення прийнято. Зі свого боку ми спрацювали оперативно і надали свої пропозиції", - сказав Омелян.

Він також зазначив, що Мінінфраструктури розглядає варіант використання нового Шовкового шляху в обхід РФ як альтернативного варіанту доставки українських товарів.

"Ми відпрацьовуємо цей логістичний маршрут, є питання щодо команди, яка зараз працює в "Укрзалізниці" і займається цим питанням... Технічно ми протестували контейнерний поїзд, там проблем немає. Ми зараз говоримо не тільки про Шовковому шляху і повідомленні з Казахстаном і Китаєм, але і про повідомленні з Туркменістаном, з країнами Перської затоки і Північної Європи, всі ці варіанти обговорюються", - підкреслив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня Росія ввела додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Зокрема, вони передбачають продовження терміну дії продуктового ембарго відносно низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів в Казахстан та Киргизстан, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

Уряд України 4 липня заявило про намір негайно ввести дзеркальні заходи у відповідь на дії РФ.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Так, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстану рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів по альтернативних маршрутах в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися наступними маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.

Взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року. За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 мільярд доларів.