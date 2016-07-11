У Великобританії стартував один із найбільших у світі авіасалонів "Фарнборо"

Сьогодні, 11 липня, у Великобританії в графстві Хемпшир почалося міжнародне авіашоу «Фарнборо», яке триватиме до 17 липня. У програмі цивільної авіації участь підтвердили 26 делегацій з країн основних ринків і ринків, що розвиваються, у військовій частині шоу візьмуть участь делегації з більш ніж 45 країн, повідомляється на сайті «Фарнборо».

На виставці буде 22 національних павільйони. Цього року вдвічі порівняно з минулим «Фарнборо-2014» збільшаться розміри китайського і німецького павільйонів. Найочікуванішим дебютом буде показ ударного винищувача F-35 компанії Lockheed Martin, передають «Ведомости».

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Найбільші світові виробники авіатехніки Boeing і Airbus представлять відповідно дві і сім машин, зазначають на сайті організаторів. Boeing покаже далекомагістральний 787 Dreamliner і новітній середньомагістральний 737 МАХ, поставки якого почнуться в кінці 2017 р. Airbus також продемонструє новітній середньомагістральний літак A321 neo (вже експлуатується кількома авіакомпаніями), два далекомагістральні літаки А350 і А380, чотиримоторний турбогвинтовий військово-транспортний літак А400М, легкий транспортний літак C295, що працює на електричних акумуляторах двомісний літак E-FAN 2, а також медичний вертоліт H145 Ambulance.

Підрозділ Boeing Defence покаже патрульний протичовновий літак P-8 Poseidon і палубний винищувач-бомбардувальник F/A-18.

Українська компанія «Антонов» покаже військово-транспортний літак Ан-178. Крім Ан−178, «Антонов» представить інші сучасні програми в сегментах транспортних, регіональних пасажирських літаків і літаків спеціального призначення.