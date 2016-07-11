Мінінфраструктури запропонує інвесторам побудувати платні дороги навколо Києва та до Одеси

Міністерство інфраструктури України має намір запропонувати приватним інвесторам взяти участь у реалізації проектів концесійної окружної дороги навколо Києва, а також дороги Київ - Одеса.

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Про це повідомила прес-служба міністерства з посиланням на його очільника Володимира Омеляна.

"Україна планує запропонувати концесійні проекти і запровадити платні шосе, щоб залучити приватних інвесторів. Новий маршрут навколо столиці і маршрут, який зв'язує Київ з портовим містом Одеса на Чорному морі, можуть бути у числі найбільш цікавих для інвесторів", - цитує Омеляна прес-служба.

За словами міністра, він сподівається на схвалення парламентом нового закону про концесії, а також на виділення Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) грошової допомоги для підготовки даного закону.

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Як повідомляв УНІАН, раніше один з ключових кредиторів України - Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив конкурс з пошуку консультанта для Міністерства економічного розвитку і торгівлі для розробки законодавства про концесії, зокрема, доріг і портів.

У травні 2015 року "Укравтодор" оголосив конкурс на будівництво першої в Україні концесійної дороги Львів - Краковець, розмови про будівництво якої велися вже більше десяти років. Але вже у вересні стало відомо, що конкурсні заявки претендентів - української компанії "Українські транспортні магістралі" і французької Bouygues - не відповідають умовам конкурсу. У зв'язку з цим Міністерство інфраструктури повідомило, що розраховує у 2016 році запустити у новому форматі даний конкурс після того, як буде вдосконалено законодавство України про концесії, а також про державно-приватне партнерство.