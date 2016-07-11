Україна покаже літак Ан−178 на авіасалоні у Великобританії (відео)

Держконцерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, представить літак Ан-178 та іншу техніку авіаційної галузі оборонно-промислового комплексу України на одній з найбільших світових авіавиставок Farnborough Airshow 2016, яка проходить із 11 по 17 липня у графстві Гемпшир (Велика Британія).

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Як повідомила прес-служба концерну, крім Ан-178 "Укроборонпром" також представляє проект літака Ан-132 і моделі інших літаків виробництва держпідприємства «Антонов», авіаційні керовані ракети та іншу авіатехніку.

«Укроборонпром» націлений на активний діалог із представниками інших держав. Головна мета - налагодження обміну досвідом і технологіями, прискорення реалізації програми імпортозаміщення та пошук нових партнерів. Впевнений, ми повернемося з виставки з низкою нових взаємовигідних домовленостей", - цитує прес-служба генерального директора держконцерну Романа Романова, який очолив українську делегацію на виставці.

Крім "Антонова" на виставці будуть також представлені підприємства концерну "Укрспецекспорт", "Укрінмаш", "Артем", "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП" та "Завод "Маяк".

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко повідомив, що Україна найближчим часом представить програму з будівництва українських літаків Ан-178 в Азербайджані.

Перший політ нового транспортного літака Ан-178, розробленого на базі пасажирського літака Ан-158, відбувся в травні 2015 року. За оцінками керівництва ДП "Антонов", потреба авіаринку в сегменті вантажних літаків типу Ан-178 на період до 2032 року становить 200 одиниць.

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» є найбільшим в Україні літакобудівним підприємством, на базі якого, за рішенням держконцерну "Укроборонпром", буде створено Українську авіабудівну корпорацію. До неї ввійдуть профільні науково-дослідні інститути, держпідприємство «Новатор», Харківський машинобудівний завод «ФЕД», Харківське агрегатне конструкторське бюро, завод «Маяк».