Омелян хоче спростити участь іноземних компаній у тендерах на будівництво доріг

Міністерство інфраструктури має намір ліквідувати всі адміністративні обмеження та спростити умови участі іноземних компаній у тендерах на будівництво і ремонт автомобільних доріг в Україні.

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Про це повідомила прес-служба міністерства з посиланням на його міністра Володимира Омеляна.

"Ми хочемо максимально лібералізувати наш підхід до тендерів для дорожніх робіт і дозволити іноземним компаніям брати участь у торгах", - цитує Омеляна прес-служба.

За його словами, уряд все ще стикається з "технічними труднощами під час пошуку підрядників та забезпечення необхідної якості будівництва і ремонту автомобільних доріг.

Омелян також додав, що Україна шукає джерела інвестицій, і звернулася до Світового банку з проханням сприяти розробці плану з поліпшення 170 тис. кілометрів автошляхів, з яких 90% не оновлювалися понад 30 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що реконструкція і будівництво нових доріг стануть можливими тільки після створення дорожнього фонду в наступному році. Він також додав, що цього року Кабінет міністрів розраховує направити на дорожній сектор близько 19 млрд грн.

У цілому у поточному році уряд планував відремонтувати та побудувати 1700 км доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас нашої країни.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн.