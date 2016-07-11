Харківський метрополітен купить у Крюківського заводу п'ять вагонів майже за 200 мільйонів

Комунальне підприємство "Харківський метрополітен" має намір закупити до кінця поточного року п'ять одиниць рухомого складу виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ, Кременчук Полтавської обл.), що є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних, за 198,96 млн грн.

Читайте такожКиянам обіцяють Wi-Fi на 10 перегонах метро до кінця літа

Згідно з інформацією заводу в системі електронних державних закупівель Prozorro, відповідний договір з ціною пропозиції 198,96 млн грн (в тому числі 33,16 млн грн ПДВ) був підписаний 21 червня.

Згідно з договором, 30 млн грн метрополітен виплатить Крюківському вагонзаводу протягом 30 днів з дати підписання договору, а решту суми буде виплачувати щомісяця рівними платежами по 15,36 млн грн до червня 2018 року. При цьому сума щомісячного платежу може бути збільшена за наявності фінансової спроможності покупця.

Термін постачання вагонів - грудень 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2016 року Харківська міська рада виділила додатково 30 млн грн на будівництво міської станції метрополітену «Перемога».

У міськраді зазначили, що з бюджету міста на завершення будівництва станції метро «Перемога» в 2016 році було виділено 230 млн грн. Завершити будівництво 30-ї станції харківського метро планується в серпні 2016 року.

Харківський метрополітен - другий за кількістю станцій і довжиною ліній в Україні. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. В даний час Харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-Заводській, Салтівській та Олексіївській.

Крюківський вагонобудівний завод випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.