Збитки авіакомпаній Росії ростуть: тільки за перший квартал перевищили $373 мільйони

Фінансове становище авіакомпаній РФ продовжує погіршуватися: операційні збитки найбільших з них за підсумками першого кварталу 2016 року склали 24 млрд руб. (майже 374 млн доларів) проти 16 млрд руб. за аналогічний період 2015 року, пише "Комерсант" з посиланням на дані президента Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕПТ) Володимир Тасун.

"Показники виглядають гнітюче і демонструють негативні тенденції, що яскраво проявилися в 2015 році",— зазначив він. Збитки на внутрішніх лініях склали 25,6 млрд руб. (19 млрд руб. в першому кварталі 2015 року), а прибуток на міжнародних склав лише 1,5 млрд руб.

Читайте такожПриплив валюти в Росію вперше за два роки впав до нуляЗа весь 2015 рік операційні збитки 112 авіакомпаній від перевезень пасажирів склали 8,5 млрд руб. Основний збиток також був на внутрішніх лініях — 44,9 млрд руб. проти 35,9 млрд руб. в 2014 році (зростання на 25%), прибуток на зарубіжних маршрутах не зміг його компенсувати. За рік пасажиропотік в РФ, за даними Росавіації, знизився на 1,2%, до 92 млн осіб. У АЕПТ підкреслили, що оперативні дані за перше півріччя (спад перевезень на 8,4%, або на 3,5 млн пасажирів) говорять про те, що "криза тільки набирає обертів". Пасажиропотік у червні впав на 14,4%, до 1,3 млн пасажирів.

Паралельно у авіакомпаній продовжують зростати витрати: у першому кварталі вони зросли на 15%, до 225 млрд руб. Основною статтею залишаються витрати на лізинг літаків, які виросли на 56%, до 61 млрд руб., витрати на техобслуговування і ремонт піднялися на 27%, до 21 млрд руб. Крім того, в АЕПТ відзначили зростання на 20,6%, до 35 млрд руб. витрат на аеропортове обслуговування.

Глава АЕПТ не вважає, що перевізники зможуть поліпшити становище: "Очевидно, що за рахунок збільшення тарифів або відкриття чартерних напрямів, наприклад в Туреччину, повернути попит не вийде". "З існуючою купівельною спроможністю навіть мінімальне підвищення цін лише погіршить становище, необхідні більш оперативна реакція профільної влади і продовження підтримки галузі,— говорить Володимир Тасун.— Можливо, слід створити держзамовлення на авіаперевезення соціально незахищених верств населення або максимально полегшити компаніям податковий тягар".