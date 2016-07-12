Американська General Electric поставить до України свій локомотив для тестів

Американська багатогалузева корпорація General Electric, виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, найближчим часом поставить в Україну свій локомотив для тестування на вітчизняних залізницях, повідомив журналістам міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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«Ми завершуємо підготовку угоди про тестовий локомотив. Думаю, якщо не цього, то наступного тижня підпишемо. Після цього локомотив буде доставлено в Україну і почне піврічне тестування», - сказав Омелян.

Він також додав, що готується меморандум про співпрацю з General Electric за аналогією з підписаним 11 липня меморандумом з канадською компанією Bombardier, в рамках якого планується створення в Україні спільного підприємства з виробництва локомотивів та іншої техніки.

Міністр повідомив, що іноземні виробники залізничної техніки зацікавлені у постачанні своєї продукції на український ринок, однак для цього «Укрзалізниця» повинна розробити п'ятирічний план відновлення і модернізації вітчизняного рухомого складу.

За словами Омеляна, відповідний документ поки що розробляється.

Як повідомляв УНІАН, плани залучити канадський Bombardier до виробництва локомотивів в Україні було озвучено ще в травні нинішнього року. Як зазначав тоді міністр інфраструктури Володимир Омелян, Bombardier і американська багатогалузева корпорація General Electric планували привезти в нашу країну свої локомотиви для тестування на термін 3-6 місяців.

Компанія Bombardier є найбільшим у світі виробником залізничної техніки і одним з найбільших у світі виробником цивільних літаків.

General Electric - американська багатогалузева корпорація, виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (зокрема й атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, побутову та освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.