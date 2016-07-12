Крюківський завод до кінця року поставить "Укрзалізниці" 21 пасажирський вагон

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) до кінця цього року поставить компанії "Укрзалізниця" 21 пасажирський вагон.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова правління підприємства Анатолій Шабала.

"8 липня укладено відповідний договір на поставку вагонів. Це вагони різних модифікацій. До кінця року ми їх поставимо", - сказав Шабала.

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Нагадаємо, в червні Шабала звернувся з листом до міністрові інфраструктури Володимиру Омеляну, в якому зазначив, що в країні не виконується затверджений Кабінетом міністрів України план закупівлі пасажирських вагонів на 2016 рік.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці".

Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу.

Крюківський вагон є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене та діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.