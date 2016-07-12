Mercedes обігнав BMW за кількістю проданих авто

Німецький автовиробник Mercedes-Benz за підсумками І півріччя 2016 року обігнав BMW за кількістю проданих автомобілів, наблизившись до своєї мети обійти конкурента по річних продажів вперше за 11 років, повідомляє Росбалт.

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"Продаж Mercedes за перші 6 місяців 2016 року зросли на 12%, склавши трохи більше 1 мільйона автомобілів. Продажі BMW за той же період збільшилися на 5,8% до 986 тисяч авто. Таким чином, різниця між конкурентами склала 20 тисяч автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що BMW відібрав у Mercedes-Benz лідерство в сегменті люксових автомобілів ще 2005 року. Керівництво Mercedes-Benz поставило компанії мету - випередити BMW і знову стати лідером з продажу автомобілів преміум-класу до 2020 року.

Раніше про намір стати лідером преміум-сегменту також заявляла Audi. Продажі автовиробника в I півріччі зросли на 5,6% до 953 тисяч автомобілів.