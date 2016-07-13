Airbus скоротить поставки лайнерів А380

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву компанії, передає РБК.

Таке рішення пов'язане з поточним обсягом випуску літаків. Airbus, який, як зауважує агентство, передбачав постачання 1,2 тис. лайнерів в найближчі 20 років, зараз планує поставити 126 літаків протягом п'яти років.

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Bloomberg відзначає, що єдиним замовником Airbus є арабська Emirates. Американські авіакомпанії не придбали жодного літака, а японські, які раніше підтримували купівлю великих лайнерів, придбали всього кілька, йдеться в повідомленні.

Агентство пише, що компанії вдалося вийти на беззбитковий рівень у 2015 році — тоді було продано 27 літаків А380. Проте вже в 2017 році Airbus хоче скоротити випуск літака цього типу до 20. З 2018 року Airbus планує випускати один літак в місяць.

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Bloomberg наводить слова президента консультативної компанії з питань авіаційної безпеки Tecop International Inc. Ханса Вебера, який вважає, що такий крок є «початком кінця».

У повідомленні зазначено, що Airbus не буде припиняти випуск лайнерів. Однак Bloomberg відзначає, що компанії доведеться перевести робітників на інші заводи.