Росія затримала 72 вагони з України до Казахстану та Киргизстану

Росія в рамках нових обмежень українського транзиту, запроваджених із 1 липня, затримала на кордоні 72 вагони, що слідували з України до Казахстану й Киргизстану, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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“Станом на 9.00 13 липня 2016 року на кордоні України з Російською Федерацією затримано 72 залізничних вагони, що слідували до Казахстану й Киргизстану. 13 із цих вагонів були відправлені за зміненим маршрутом, решта 59 залишаються на російсько-українському кордоні", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві повідомили, що українські вагони, що слідували до Казахстану й Киргизстану, не пропускають і на білорусько-російському кордоні, де за неофіційною інформацією затримано близько 55 вагонів.

Крім того, за даними Мінекономрозвитку, існують проблеми при перетині українськими вантажними автомобілями білорусько-російського кордону.

"Станом на 9.00 13 липня, за оперативною інформацією, отриманою від українських перевізників, у пункті пропуску Редьки - Красне перебувають близько 50 українських транспортних засобів. За останню добу 5 українських транспортних засобів отримали відмову в оформленні для перетину кордону", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 8 липня на російсько-українському кордоні, через запровадження Росією додаткових транзитних обмежень, були затримані 30 залізничних вагонів, що слідували з України до Казахстану й Киргизстану через Росію.

1 липня Росія запровадила додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Зокрема, вони передбачають продовження терміну дії продуктового ембарго щодо низки українських товарів, включаючи продовольство й промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів до Казахстану й Киргизстану, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягнення мита.

Як підкреслила торговий представник України Наталія Микольська, ці нові торговельні обмеження Росії означають повну зупинку українського транзиту до Казахстану й Киргизстану, й у зв'язку з цим Україна поставить питання торговельних обмежень на засіданні генеральної ради СОТ наприкінці липня.

Уряд України 4 липня заявив про намір негайно запровадити дзеркальні заходи у відповідь на дії РФ.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Зокрема, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстан рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, організовувати з 1 липня доставку вантажів за альтернативними маршрутами в обхід Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися такими маршрутами: через Грузію, Азербайджан і Каспійським морем до казахстанського порту Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.

Взаємні торговельні обмеження між Україною і Росією були запроваджені в січні цього року. За різними оцінками, втрати українських виробників від запроваджених Росією санкцій перевищили 1 млрд дол.