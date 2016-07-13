Кабмін схвалив ремонт мостів у трьох областях на 115 мільйонів

Кабінет міністрів України на засіданні у середу затвердив проекти ремонтів 12 мостів у Донецькій, Миколаївській та Івано-Франківській на загальну суму 115 мільйонів гривень.

"Я пропоную додати проекти добудови мостів (перелік регіональних проектів розвитку - УНІАН), які надані Донецької міської цивільною адміністрацією, а також Миколаївської ОДА (обласною державною адміністрацією - УНІАН) і Івано-Франківської ОДА", - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, представляючи відповідну постанову.

За словами Зубка, постанова передбачає реалізацію 8 проектів у Донецькій області на суму 105 мільйонів гривень, трьох проектів у Миколаївській області на суму 9 мільйонів гривень і одного проекту в Івано-Франківській області на суму 1 мільйон гривень.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко на початку червня підписав прийнятий парламентом закон про внесення змін в Бюджетний кодекс, що дозволяє виділити понад 3 мільярда гривень для фінансування програм відновлення Донецької і Луганської областей.

Прийнятий документ дозволить профінансувати ремонт 21 опорної школи, відновити 23 амбулаторії та 29 дитячих садків. Значну увагу буде приділено об'єктам водопостачання і водовідведення, відновлення мостів і доріг - лише в Луганській області планується відремонтувати близько 60 км дорожнього покриття, а також відновленню Луганського обласного музично-драматичного театру.

у держбюджеті на 2016 рік фінансування дорожнього господарства збільшено в два рази – до 6,6 мільярда гривень. Загальний бюджет Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") на 2016 рік складе 18,7 мільярда гривень проти 23 мільярдів гривень, передбачених на 2015 рік. При цьому 11,945 мільярда гривень буде виділено на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше кредитами.