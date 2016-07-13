Голова "Митного контролю" розповіла подробиці стеження за нею (відео)
Голова громадської організації "Митний контроль" Інна Біленко розповіла подробиці стеження за нею та іншими членами організації.
Про це вона повідомила під час прес-конференції "Стеження за активістами "Митного контролю" та залякування - тиск "митної мафії"?".
"Майже тиждень тому я помітила, що за мною ведеться зовнішнє стеження. У понеділок зранку я вперше засікла автівку, яка безперервно слідкувала за мною - це був Хундай Матрікс золотистого кольору державний номер АА7587ЕТ. У вечорі - за мною стежило вже 2 авто: той самий Хундай Матрікс та Мерседес Віто. Переслідувачі відкрито усюди вели мене – водій Хундай Матрікс йшов за мною до самого будинку – його обличчя мені вдалося зафіксувати. Стеження не припинилося ні на день, за цей час переслідувачі поміняли близько 5 машин", - розповіла Біленко.
Голова організації повідомила, що подала заяву до правоохоронних органів.
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"У четвер, 7 липня, мною було подано заяву до Деснянського райвідділу поліції. Я надала докази відвертого стеження, проте там фото приймати відмовились, мотивуючи це тим, що всі ці матеріали для реєстрації заяви не потрібні, і знадобляться уже безпосередньо слідчому. Цікаво те, що переслідувачі без остраху припаркувалися навіть перед входом до відділку і чекали доки я вийду. Наступного дня я дізналась, що мою заяву до реєстру так і не внесли, а переслідування продовжувалось і далі. Переконавшись у тому, що поліція не горить особливим ентузіазмом щось робити п’ятницю, 8 липня, я вирішила написати заяву до прокуратури, бо такі дії ставлять під загрозу безпеку мене і моєї родини", - додала вона.
Біленко вважає, що за нею стежать через громадську діяльність, адже пропозиції для реформування митного законодавства, які пропонує громадська організація, перешкоджають багатьом зацікавленим людям.