Голова "Митного контролю" розповіла подробиці стеження за нею (відео)

Про це вона повідомила під час прес-конференції "Стеження за активістами "Митного контролю" та залякування - тиск "митної мафії"?".

"Майже тиждень тому я помітила, що за мною ведеться зовнішнє стеження. У понеділок зранку я вперше засікла автівку, яка безперервно слідкувала за мною - це був Хундай Матрікс золотистого кольору державний номер АА7587ЕТ. У вечорі - за мною стежило вже 2 авто: той самий Хундай Матрікс та Мерседес Віто. Переслідувачі відкрито усюди вели мене – водій Хундай Матрікс йшов за мною до самого будинку – його обличчя мені вдалося зафіксувати. Стеження не припинилося ні на день, за цей час переслідувачі поміняли близько 5 машин", - розповіла Біленко.

Голова організації повідомила, що подала заяву до правоохоронних органів.

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"У четвер, 7 липня, мною було подано заяву до Деснянського райвідділу поліції. Я надала докази відвертого стеження, проте там фото приймати відмовились, мотивуючи це тим, що всі ці матеріали для реєстрації заяви не потрібні, і знадобляться уже безпосередньо слідчому. Цікаво те, що переслідувачі без остраху припаркувалися навіть перед входом до відділку і чекали доки я вийду. Наступного дня я дізналась, що мою заяву до реєстру так і не внесли, а переслідування продовжувалось і далі. Переконавшись у тому, що поліція не горить особливим ентузіазмом щось робити п’ятницю, 8 липня, я вирішила написати заяву до прокуратури, бо такі дії ставлять під загрозу безпеку мене і моєї родини", - додала вона.

Біленко вважає, що за нею стежать через громадську діяльність, адже пропозиції для реформування митного законодавства, які пропонує громадська організація, перешкоджають багатьом зацікавленим людям.