В Україні з 15 липня подешевшають поліси "Зелена карта"

Вартість страхових полісів "Зелена картка", які є обов'язковими для виїжджають з України за кордон на автотранспорті, з 15 липня знизиться в середньому на 3,8%, повідомила прес-служба Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Читайте такожВ Україні подорожчали страхові поліси "Зелена карта"

Згідно з повідомленням, страховий поліс на 15 днів для виїзду з України на легковому автомобілі в країни Європи подешевшає на 26 гривень – до 672 гривень, поліс для виїзду в Росію, Білорусь і Молдову – на 18 гривень, до 490 гривень. Вартість річного поліса в Європу знизиться на 223 гривень – до 5884 гривень, у Росію, Білорусь і Молдову – на 89 гривень, до 2352 гривень.

Як повідомляв УНІАН, процедура перерахунку (коригування) страхових платежів відбувається у зв'язку з коливанням обмінного курсу євро більш ніж на 5% порівняно з застосовуваним курсом.

Довідка УНІАН. Міжнародна система страхування автоцивільної відповідальності "Зелена картка" функціонує з 1951 року. Основна мета системи – врегулювання претензій потерпілих у ДТП, вчинених за участю іноземних автомобілістів, у відповідності з національним законодавством країни події. 1998 року Україна стала 40-м членом системи.