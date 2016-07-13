У мережі з'явилося відео польоту українського Ан-178 на авіасалоні в Лондоні

ДП "Антонов" представив на Міжнародному авіакосмічному салоні " Фарнборо (Farnborough 2016) український транспортний літак Ан-178, повідомляє Украинськая правда.

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"За програмою авіасалону, Ан-178 бере участь у програмі демонстраційних польотів, а також приймає відвідувачів на статичній стоянці", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що також буде проведено автограф-сесію льотчиків-випробувачів.