У мережі з'явилося відео польоту українського Ан-178 на авіасалоні в Лондоні
16:54, 13 липня 2016Транспорт/Звя'зок
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У мережі з'явилося відео, на якому видно демонстраційний політ українського Ан-178 на авіасалоні у Великобританії.
У мережі з'явилося відео українського Ан-178 на авіасалоні в Лондоні / УНІАН
ДП "Антонов" представив на Міжнародному авіакосмічному салоні " Фарнборо (Farnborough 2016) український транспортний літак Ан-178, повідомляє Украинськая правда.
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"За програмою авіасалону, Ан-178 бере участь у програмі демонстраційних польотів, а також приймає відвідувачів на статичній стоянці", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що також буде проведено автограф-сесію льотчиків-випробувачів.
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