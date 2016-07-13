Україна пропонує НАТО використовувати літаки "Руслан" і "Мрія" для перевезення військ і вантажів - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві сказав директор Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України генерал-майор Анатолій Петренко.

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За його словами, міністр оборони України Степан Полторак під час саміту НАТО, який проходив у Варшаві 8-9 липня, провів низку двосторонніх зустрічей.

"В частині, що стосується наших пріоритетів, наших пропозицій, міністром оборони також було доведено декілька конкретних пропозицій до НАТО, до наших союзників і партнерів, які дозволять нам також використовувати потенціал України для зміцнення спільних безпекових інтересів", - сказав Петренко.

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"У даному контексті хочу окремо згадати про наш потенціал в галузі стратегічних та авіаційних перевезень. Як вам відомо, принципове рішення було прийнято, співпраця з Російською Федерацією в рамках цільового проекту САЛІС (Strategic Airlift Interim Solution) з НАТО припиняється, і ми пропонуємо НАТО, використовуючи потенціал нашої державної компанії "Антонов", розпочати використання літаків типу "Руслан" і "Мрія" для практичного перекидання військ і вантажів", - заявив Петренко.