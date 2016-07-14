Проспект Червоної Калини у Львові закрили на ремонт до кінця року

Сьогодні о 10:00 на ремонт закривають ділянку від просп. Червоної Калини, 1 до вул. Навроцького у Львові.

Рух транспорту проспектом буде перекритий до 22:00 24 грудня, повідомили в управлінні інженерного господарства Львівської міськради, передає zaxid.net. Об’їзд здійснюватиметься за тимчасовою схемою організації дорожнього руху. На місці проведення дорожніх робіт встановлено відповідні знаки, інформаційні панно та щити загородження. Також відсьогодні планували закрити на ремонт і вулиці Київську та Русових.

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