Україна і Азербайджан мають намір розвивати маршрут в обхід Росії

Відповідні домовленості були досягнуті в ході переговорів між президентами України - Петром Порошенком та Азербайджану Ільхамом Алієвим, повідомили в прес-службі президента Порошенко.

"Україна і Азербайджан дуже активно задіяні в практичній реалізації цього проекту. Сьогодні ми детально обговорили шляхи підвищення його ефективності та економічної взаємної вигоди", - цитує Порошенка прес-служба.

У свою чергу президент Алієв відзначив необхідність гнучкої тарифної політики в рамках побудови цього маршруту. Він повідомив, що найближчим часом буде здана в експлуатацію залізнична гілка Баку - Тбілісі - Карс.

"І тут відкриваються нові можливості для українських компаній", - зазначив Алієв.

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Крім того, він додав, що Баку зацікавлений і в інших маршрутах, зокрема, у створенні коридору "Північ-Південь", можливостями якого може скористатися і Україна.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня з України в Китай по маршруту Великого Шовкового шляху в обхід Росії був запущений перший вантажний поїзд. Обхідний маршрут був розроблений у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня транзит українських товарів з російської території в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на вступ в силу Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Разом з тим, через невизначеність в тарифній політиці, а також за довжину маршруту, він не користується популярністю серед перевізників. Разом з тим, в Україні не виключають, що маршрут все-таки буде затребуваний, оскільки з 1 липня Росія посилила транспортні транзитні обмеження.