Київрада підтримала створення нового автовокзалу "Теремки"

Як повідомила прес-служба Київської міської ради, за відповідне рішення проголосували 67 депутатів.

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Як відзначив директор транспортного департаменту Київської міської державної адміністрації Сергій Майзель, даний автовокзал буде в приватній власності й приноситиме щорічно в міський бюджет близько 200 тис. грн.

"Автостанція "Теремки" перебуватиме у приватній власності. Така схема для міста більш вигідна - ми не будемо витрачати кошти на облаштування автовокзалу та оплату праці персоналу. Зате відразу отримаємо 57 млн грн пайової участі. Також, за моїми підрахунками, щорічно в бюджет міста надходитиме близько 200 тис. грн у вигляді податків на цю землю і податків на підприємницьку діяльність. Крім того, даний проект забезпечить організацію послуг автостанцій залежно від реальних потреб перевізників і пасажирів", - цитує прес-служба чиновника.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова транспортної комісії Київради Олексій Окопний говорив, що нову автостанцію на Теремках у Києві планують відкрити влітку.

Згідно з проектом, на автостанції «Теремки» передбачається 20 платформ прибуття/відправлення. Пропускна спроможність автостанції становитиме 8,5 тис. пасажирів на добу, кількість запланованих рейсів - 213. Планується, що зал очікування зможе вмістити 400 пасажирів.