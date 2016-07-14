Поляк Бальчун повідомив про ведення близько 500 кримінальних справ щодо "Укрзалізниці"

Голова правління Публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця» поляк Войцех Бальчун повідомив, що на сьогодні щодо компанії та її філій відкрито 474 кримінальних провадження, з них 100 справ порушено стосовно філії з держзакупівель для галузі.

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«Щодо системи «Укрзалізниці» відкрито 474 кримінальних провадження. Щодо апарату управління - 50, ЦЗВ («Центр забезпечення виробництва» - УНІАН) – 100», - написав Бальчун на своїй сторінці в мережі Facebook.

Він повідомив, що має намір сформувати в правлінні компанії «жорстку опозицію до корупційних схем, які працюють в «Укрзалізниці».

«Жодного шансу системі! Будуть службові розслідування, догани, звільнення. Аж до кримінальних справ. «Укрзалізниця» вимагає нових, незаплямованих людей. Відчуваю - з цим матиму чимало клопотів», - повідомив поляк, додавши, що старт справжніх реформ у компанії неможливий без кадрових змін у філії, що відповідає за держзакупівлі для потреб залізниць.

У зв'язку з цим «Укрзалізниця» призначила поляка Павла Ярчевського на посаду керівника ЦЗВ.

«Оновлення «Центру забезпечення виробництва» - ключова передумова модернізації компанії. Пишаюся тим, що переконав взятися за цю справу людину з бездоганною репутацією одного з кращих європейських менеджерів, який має видатний досвід керівництва великими компаніями. На Павла Ярчевського чекає екстремально складна місія реформувати ЦЗВ», - написав Бальчун.

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За даними ЗМІ, відомий польський топ-менеджер Павло Ярчевський раніше працював на різних посадах у польській транспортної компанії CTL Logistics SA, на хімічному підприємстві Zakłady Azotowe Puławy і в материнській компанії Grupa Azoty.

Як повідомляв УНІАН, раніше Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали трьох чиновників філії акціонерної компанії «Укрзалізниця» - «Центру забезпечення виробництва» за підозрою в розкраданні бюджетних коштів при проведенні державних закупівель.

Зокрема, детективи НАБУ спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виявили, що впродовж 2015 року посадові особи філії «Укрзалізниці» штучно завищили вартість предметів закупівлі на суму понад 20 млн грн (при ціні договору поставки близько 55 млн грн), забезпечили оплату і легалізували отримані кошти.

19 квітня Міністерство інфраструктури України добилося звільнення начальника філії «Укрзалізниці» із закупівель – «Центру забезпечення виробництва» («ЦЗВ») Данила Мізіна у зв'язку з підозрою в корупції. Тоді міністр інфраструктури Володимир Омелян визнав, що в тендерах «Укрзалізниці» брали участь не виробники, а компанії-прокладки. Після звільнення Мізіна виконувачем обов'язків начальника було призначено його заступника Євгена Короля.