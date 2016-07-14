Компанія з російським корінням відсудила ліцензію на 4G-частоти в Україні

Київський апеляційний адміністративний суд відмовив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), у задоволенні позову проти телеком-оператора з російським корінням «Ес-Лайн», у зв'язку з чим регулятор має продовжити компанії ліцензію на 4G-частоти.

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Про це йдеться в ухвалі Київського апеляційного адміністративного суду від 30 червня 2016 року, яку розміщено на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

«Апеляційну скаргу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, залишити без задоволення», - говориться в повідомленні.

Термін дії ліцензії оператора «Ес-Лайн» закінчився 20 квітня 2016 року. При цьому НКРЗІ відмовила компанії у продовженні ліцензії ще в жовтні минулого року в зв'язку з тим, що оператор не виконав вимоги ліцензії. Тим часом суд постановив, що ці вимоги не були виконані з незалежних від компанії "Ес-Лайн" причин.

«Нацкомісія не має права відмовити в продовженні терміну дії ліцензії, якщо ліцензіатом виконуються всі умови, зазначені в ліцензії, або ці умови не виконані з причин, які не залежали від користувача», - відзначається в ухвалі суду.

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Згідно з повідомленням, компанія «Ес-Лайн» порушила терміни освоєння ліцензії не зі своєї вини, оскільки в листі Українського державного центру радіочастот (УДЦР) від 4 березня 2016 року сказано, що Генштаб не погодив використання спектра радіочастот компанії в комерційних цілях.

«Тобто УДЦР... дійшов до висновку про те, що неосвоєння радіочастотного ресурсу України, на який видана ліцензія, сталося з незалежних від товариства (компанії «Ес-Лайн» - УНІАН) причин», - говориться в ухвалі суду.

Водночас суд визнав необґрунтованими доводи регулятора про те, що оператор надто пізно звернувся до УДЦР із заявами про видачу висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів на неосвоєні смуги радіочастот.

Як повідомляють ЗМІ, 100% оператора «Ес-Лайн» належать компанії Seam Communications. Inc, яку учасники ринку пов'язують з російським бізнесменом Євгеном Ройтманом. До осені 2015 року 75% акцій «Ес-Лайн» належало материнській компанії оператора «Київстар» - VimpelCom.Ltd. Решту 25% акцій контролював Ройтман. Пізніше він збільшив свою частку в компанії.

Оператор «Ес-Лайн» хотів почати дострокове впровадження 4G-зв'язку в Україні, однак 23 лютого 2016 року регулятор прийняв рішення відмовити йому в цьому, оскільки компанія не підтвердила свою фінансову та технічну спроможність.

"Ес-Лайн" володіє ліцензією на радіочастоти в діапазоні 2,3-2,4 ГГц на бездротовий радіодоступ.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2015 року президент України Петро Порошенко заявив, що прозорий конкурс із видачі ліцензій на зв'язок четвертого покоління (4G) в Україні відбудеться в 2017 році.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів затвердив план заходів із впровадження мережі 4G в Україні, згідно з яким тендер із впровадження технології зв'язку 4G відбудеться в грудні 2017 року.

У березні регулятор зарезервував першу порцію 4G-радіочастот, зокрема й частоти компанії «Ес-Лайн».