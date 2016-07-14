Через торгову блокаду РФ на кордоні затримали майже 130 українських вагонів

Майже 130 вагонів з товарами з України, призначеними для Казахстану і Киргизстану, простоюють на українсько-білоруській ділянці державного кордону, їх не пропускають через запровадження Росією з 1 липня нових обмежень українського транзиту, повідомила прес-служба акціонерної компанії "Укрзалізниця".

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"На прикордонних передавальних станціях України і Білорусі через запровадження додаткових обмежень щодо транзиту через територію Росії товарів походженням з України, які прямують до Республіки Казахстан і Киргизької Республіки, вже затримано майже 130 вагонів призначенням для цих республік", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим "Укрзалізниця" пропонує перевізникам везти вантажі за альтернативними маршрутами в обхід Росії, зокрема, за маршрутом, який проходить територією України, Грузії й Азербайджану і пролягає через Чорне і Каспійське моря.

"За таким маршрутом вже здійснюється доставка українських і європейських вантажів на адресу одержувачів країн Середньої Азії", - додали в прес-службі.

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Крім того, «Укрзалізниця» просить вантажовідправників прискорити надання вказівок перевізникам щодо подальших дій з вантажем. Відповідно до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення, неприйняття вантажів Російською Федерацією є перешкодою для здійснення перевезення. У такому разі за повідомленням перевізника вантажовідправник зобов'язаний надати вказівки щодо подальших дій з вантажем (зміна маршруту або переадресація). До отримання вказівок вантажовідправника перевізник здійснює нарахування, які, згідно з цією угодою, повинні бути відшкодовані перевізнику.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, станом на ранок 13 липня на кордоні України з РФ було затримано 72 залізничних вагони, які прямували до Казахстану і Киргизії, 13 з цих вагонів було відправлено за зміненим маршрутом, решта 59 залишалися на російсько-українському кордоні.

1 липня Росія взапровадила додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Зокрема, вони передбачають продовження терміну дії продуктового ембарго щодо ряду українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів до Казахстану і Киргизстан,у повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягнення мита.

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Уряд України 4 липня заявив про намір негайно запровадити дзеркальні заходи у відповідь на дії РФ.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Так, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстану рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів за альтернативними маршрутами в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися такими маршрутами: через Грузію, Азербайджан і Каспійським морем в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.

Взаємні торговельні обмеження між Україною і Росією були запроваджені в січні поточного року. За різними оцінками, втрати українських виробників від запроваджених Росією санкцій перевищили 1 млрд дол.