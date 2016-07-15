Частка Volkswagen на ринку Євросоюзу впала до 8-річного мінімуму

Частка німецького автоконцерну Volkswagen на європейському ринку в першому півріччі впала до найнижчого рівня з часів фінансової кризи, повідомляє РБК з посиланням на Financial Times.

"У першому півріччі частка Volkswagen на європейському ринку знизилися до 11,2% порівняно з аналогічним періодом роком раніше, коли показник склав 12,1%. 2010 року показники компанії перевищили цей рівень. При цьому нинішня частка Volkswagen на ринку є найнижчою з 2008 року, коли частка концерну становила 10,4%", - йдеться в повідомленні.

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Видання пов'язує такі показники з дизельним скандалом, з яким автовиробник стикнувся 2015 року. З січня по червень на території ЄС було продано 875 тис. 380 автомобілів Volkswagen, що всього на 0,8% вище порівняно з аналогічним періодом 2015 року, пише видання з посиланням на кореспондента автомобільної промисловості Пітера Кемпбелла.

За даними Європейської асоціації автомобільної промисловості, в цілому продажі на європейському ринку зросли на 9,4%, до 7,8 мільйона автомобілів за півроку.

При цьому "найближчі конкуренти" Volkswagen Renault, Ford і Opel набрали більш високі обсяги продажів, відзначає видання. Продаж Renault зросли на 15%, до 585 тис. 689 авто, продажі Ford збільшилися на 5,4% і досягли 554 тис. 861 автомобіль.

"Дизельний скандал розгорівся у вересні 2015 року. Тоді з'ясувалося, що програмне забезпечення, встановлене в автомобілі Volkswagen, навмисно занижувало рівень шкідливих речовин у вихлопних газах.