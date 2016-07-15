З 1 серпня всі тендери для дорожніх робіт мають здійснюватися через систему Prozorro - Гройсман

Система електронних торгів Prozorro з 1 серпня поточного року стане обов'язковою при плануванні і організації дорожніх робіт в частині закупівель товарів і послуг, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході робочої поїздки у Вінницьку область.

"Ми розблокували систему ремонту доріг, зробили перший крок, але цього недостатньо. Ми збільшимо обсяги виконання дорожніх робіт. Цього року разом з депутатами парламенту запропонуємо створення єдиного дорожнього фонду як інструменту фінансування будівництва доріг, у тому числі на місцях, - сказав Гройсман. - А з 1 серпня ми вводимо використання системи Prozorro - публічні, відкриті закупівлі, які будуть економити мільярди коштів держбюджету".

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 25 грудня 2015 року прийняла закон, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній, а з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

Економія бюджетних коштів завдяки системі електронних державних закупівель Prozorro в травні 2016 року склала 217 мільйонів гривень при 16,4 тисячі проведених тендерів. Очікується, що за підсумками 2016 року використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 мільярдів гривень до 2017 року - 50 мільярдів гривень.

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector.