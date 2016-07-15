"Укрзалізниця" завершила 2015 рік зі збитком 16 мільярдів гривень

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") акціонерна компанія "Українська залізниця" завершила 2015 рік зі збитком 16 млрд грн, зумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. Про це йдеться у повідомленні держхолдингу, оприлюдненому на Урядовому порталі.

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«Водночас доходи компанії порівняно з 2014 роком зросли на 10,7 млрд грн (21,6%) і становили 60,1 млрд грн, - йдеться у повідомленні. - Доходи від перевезення вантажів зросли на чверть - до 49 млрд грн, доходи від перевезення пасажирів і багажу зросли на 14,1%, до 6 млрд грн ».

Як зазначається, операційні витрати підприємства також зросли порівняно з 2014 роком на 17,5% - до 54,3 млрд грн, прибуток від операційної діяльності зріс на 80% - до 5,8 млрд грн.

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«В умовах зростання інфляції, подорожчання запчастин та матеріалів, ВАТ «Укрзалізниця» у своїй фінансово-господарській діяльності виконало свої фінансові зобов'язання за запозиченнями, відрахуваннями до державного бюджету та своєчасною виплатою працівникам заробітної плати. У компанії зробили все можливе, щоб зменшити негативний вплив зовнішніх факторів на її фінансовий стан і колектив», - йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» нагадали, що фінансовий план роботи підприємства на 2016 рік передбачає отримання прибутку за підсумками року на рівні 98 млн грн, загальний обсяг доходів заплановано на рівні 78,4 млрд грн, валовий прибуток - 7,9 млрд грн, EBITDA - 26 млрд грн.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця обіймає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.