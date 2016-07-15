Мінінфраструктури вирішило боротися з корупцією за допомогою корейської системи прозорого будівництва доріг

Україна і Південна Корея підписали меморандум про співпрацю, згідно з яким Міністерство інфраструктури запровадить корейську систему прозорого будівництва інфраструктури для боротьби з корупцією.

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Як повідомив на брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян, ця система у першу чергу використовуватиметься для контролю будівництва та ремонту доріг.

"У рамках даної співпраці ми, в першу чергу, запроваджуємо абсолютно нові сервіси в Україні, які дадуть повну прозорість усіх виробничих процесів будівництва інфраструктури", - сказав Омелян.

Міністр додав, що використання даного сервісу дозволить заощадити значну частину бюджетних коштів.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що реконструкція і будівництво нових доріг у країні стануть можливими тільки після створення дорожнього фонду в наступному році. Цього року Кабінет міністрів розраховує направити на дорожній сектор близько 19 млрд грн.

У цілому, поточного року уряд планував відремонтувати і побудувати 1700 км доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас країни.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менше як у 60 млрд грн.