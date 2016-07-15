Регулятор США схвалив впровадження наступного покоління бездротових послуг і виділив під них радіочастоти. США стали першою країною в світі, яка виділила радіочастоти під 5G. Про це повідомляє Reuters.

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Федеральна комісія зв'язку США (FCC) одноголосно проголосувала за відкриття майже 11 гігагерц високочастотного спектру для мобільного, гнучкого і фіксованого використання бездротового широкосмугового зв'язку.

«США стали першою країною світу, яка відкрила величезна кількість високочастотного спектру для 5G. Це поворотний момент, ми використовуємо високі частоти, які раніше вважалися непридатними для гнучкого використання, включаючи для мобільних телефонів», — заявив голова FCC Тому Уілер, передає «Мінфін».

Американські телекомунікаційні компанії планують запустити тестування 5G в 2017 році. Впровадити в комерційне користування 5G планується в 2020 році.

FCC стверджує, що в 5G мережах швидкість буде як мінімум в 10 разів більша, ніж в 4G, а як максимум в 100 разів більша.