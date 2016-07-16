Туреччина заборонила прохід танкерів через Босфор
06:11, 16 липня 2016Транспорт/Звя'зок
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Туреччина заборонила прохід танкерів через Босфор.
REUTERS
Про це повідомили в компанії з доставки вантажів GAC, передає Медуза з посиланням на Reuters.
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Заборону на прохід танкерів введено з метою безпеки у зв'язку із спробою державного перевороту.
Інші судна (наприклад, суховантажі) можуть і далі проходити через протоку.
Раніше УНІАН повідомляв, що на мосту через протоку Босфор в Стамбулі були чутні постріли.
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