Влада Туреччини відкрила протоку Босфор для транзиту танкерів

"Рух для транзитних суден повертається в нормальне русло", - йдеться в повідомленні судноплавного оператора GAC, передає РБК.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Стамбулі повністю відновлено рух на мостах через Босфор.