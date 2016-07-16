Влада Туреччини відкрила протоку Босфор для транзиту танкерів
15:33, 16 липня 2016Транспорт/Звя'зок
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Управління ВМС Туреччини відкрило Босфор для транзитних суден. Раніше протоку було закрито з міркувань безпеки.
Босфор відкритий для проходу танкерів \ УНІАН
"Рух для транзитних суден повертається в нормальне русло", - йдеться в повідомленні судноплавного оператора GAC, передає РБК.
Читайте такожТуреччина заборонила прохід танкерів через БосфорРаніше протоку було закритий для танкерів з міркувань безпеки. Коряблям інших типів рух по протоці було дозволено.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Стамбулі повністю відновлено рух на мостах через Босфор.
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