Продаж легкових авто в Європі зростає 34-й місяць поспіль

Продаж нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-червні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 9,4% – до 7,8 млн одиниць, повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

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Зокрема, авторинки Італії, Іспанії за вказаний період продемонстрували двозначний показник зростання порівняно з аналогічним періодом 2015 року – на 19,2% і 12,5% відповідно. Далі за ними йдуть Франція з показником приросту 8,3%, Німеччина - 7,1% і Великобританія з 3,2%.

Згідно з опублікованими даними, в червні продаж авто в Європі збільшився на 6,9% – до 1,459 млн одиниць, зростання продажів продовжилося 34-й місяць поспіль.

"Ці результати близькі до червня 2007 року, якраз перед тим, коли автомобільна промисловість постраждала від економічної кризи", - відзначили в асоціації.

При цьому в червні майже всі основні європейські ринки продемонстрували позитивну динаміку. Продажі в Італії зросли на 11,9%, в Іспанії - 11,2%, Німеччини - 8,3% і у Франції – на 0,8%. При цьому продажі у Великобританії впали на 0,8%.

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Серед автомобільних брендів лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії в січні-червні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зросла до 24,8% до 23,7%, а продаж в порівнянні з торішнім результатом зріс на 4,5% – до 1,855 млн автомобілів. При цьому, майже всі бренди, що входять в концерн, показали зростання продажів: Volkswagen – на 0,8%, Audi – на 11,2%, Skoda – на 10%, Porsche – на 3%.

Головний конкурент Volkswagen, автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, в січні-червні збільшив продажі на 6,4% – до 816,6 тис. одиниць, а частка компанії незначно скоротилася – до 10,4%.

Концерн Renault Group, що займає третє місце на європейському авторинку і об'єднує бренди Renault і DACIA, також збільшив продажі за звітний період – на 12,7%, до 804,8 тис. авто, частка компанії збільшилася до 10,3%.

Збільшили продажі і компанії Ford – на 5,4%, BMW – на 14,3%, FCA – на 17,2%, Daimler – на 15,3% (у тому числі бренд Mercedes – на 15,5% і Smart – на 14%), Opel Group – на 8,1%.

Продажі японських автовиробників Mazda і Toyota в Європі за шість місяців зросли на 28,5% і 8,3% відповідно, а Nissan скоротив продажі на 1,2%. Корейські бренди Kia і Hyundai показали зростання на 14,7% та на 10,2%.

Як повідомляв УНІАН, продаж нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-травні 2016 року збільшився на 9,9% – до 6,4 млн одиниць.

ACEA – Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.