Країни "Східного партнерства" домовилися розвивати альтернативний маршрут в обхід Росії

Країни "Східного партнерства", серед яких Україна, Грузія, Молдова і Білорусь, домовилися розвивати альтернативний торговельний маршрут в обхід Росії.

Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook.

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"Разом з єврокомісарами Йоганнесом Ганом і Ельжбетою Бьєнковською, заступником генерального секретаря ОЕСР Марією Ківініємі, представниками Вірменії, Грузії, Молдови, Білорусі обговорили нагальні питання торгівлі. Насамперед, це те, що стосується російської торгової агресії. Вирішили почати роботу над розвитком "альтернативного маршруту руху товарів, дуже сподіваємося на підтримку партнерів у цьому питанні", - написала вона.

Микольська повідомила, що в рамках зустрічі сторони обговорили розвиток бізнес-клімату в регіоні, а також підтримку малого і середнього бізнесу (МСБ).

"Порушувалися питання створення сприятливого бізнес-клімату, підтримки МСБ. Вирішили розвивати спільні проекти з ЄС у промисловій сфері, і багато іншого", - написала торгпред.

Як повідомляв УНІАН, раніше єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства Йоганнес Ган зазначав, що торговельні обмеження з боку Російської Федерації щодо країн «Східного партнерства», включаючи Україну, суперечать політичним інтересам Європейського Союзу й їх необхідно скасувати.

1 липня Росія ввела додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Зокрема, вони передбачають продовження терміну дії продуктового ембарго щодо низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів до Казахстану і Киргизстану, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Так, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстан рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, організовувати з 1 липня доставку вантажів за альтернативними маршрутами в обхід Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися такими маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю до казахстанського порту Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.

Взаємні торговельні обмеження між Україною і Росією були введені в січні цього року. За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 млрд дол.