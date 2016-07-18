Порошенко показав відео крутого віражу українського красеня Ан-178 на виставці в Британії

У Великобританії на авіавиставці «Фарнборо», яка проходила з 11 по 17 липня в графстві Хемпшир, представили український літак Ан-178.

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На авіасалоні літак показав свої найкращі якості: короткі злети, швидкісний набір висоти, круті розвороти і плавну посадку.

На демонстрацію його можливостей організатори виділили всього 6 хвилин, тому літак показав максимально допустимий крен, як тільки злетів.

Відео з презентації можливостей літака розмістив на своїй сторінці в Facebook президент України Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року «Антонов» та азербайджанський державний концерн Azal підписали контракт на поставку в Азербайджан 10 вантажних літаків Ан-178 для подальшого їх використання азербайджанської авіакомпанією Silk Way Airlines.

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Українські машини будуть побудовані і передані замовнику в два етапи. Перші два літаки будуть поставлені до середини 2018 року, потім побудують ще 8 літаків. Передоплата за перші два Ан-178 вже надійшла на українське підприємство, однак загальна сума контракту є комерційною таємницею.

Як очікується, 10 літаків - це лише початковий обсяг закупівлі. Найімовірніше, в подальшому обсяг закупівель буде збільшено, оскільки у авіаперевізників є необхідність замінити застарілі Ан-12.

Ан-178 був розроблений на базі пасажирського літака Ан-158. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для вантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, у тому числі великовантажні морські контейнери 1С.

Літак призначений для заміни транспортного літака Ан-12. За оцінками керівництва ДП "Антонов", потреба авіаринку в сегменті вантажних літаків типу Ан-178 на період до 2032 року становить 200 одиниць.

Ан-178 був представлений на авіаційній виставці в Берліні (Німеччина), де зробив перші демонстраційні польоти, а також на авіасалоні Фарнбро (Великобританія).