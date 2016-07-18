Єгипет анулював тендер на купівлю майже 300 автобусів, в якому переміг ЛАЗ, і оголосив новий

Компанія City Transport Group, що управляє компанією «LAZ», в понеділок, 18 липня, представила в Києві автобус ЛАЗ, що працює на метані.

Як повідомив під час презентації генеральний директор компанії City Transport Group Ігор Чуркін, цей автобус був розроблений для участі в тендері Єгипту на закупівлю 400 автобусів, оснащених CNG-двигунами (CNG — стиснений природний газ).

"Найближчим часом Єгипет проведе повторний тендер на постачання 400 низькопольних 12-метрових автобусів, оснащених саме CNG-двигунами", - сказав він.

Чуркін також зазначив, що в 2015 році City Transport Group вже виграла тендер на поставку 289 автобусів в Каїр на суму 89 млн дол., але не змогла його виконати.

"У зв'язку з економічною ситуацією в Україні, неможливістю держорганів надати необхідні державні гарантії, а також у зв'язку з прийняттям закону про обов'язковий продаж валюти, що надходить за передоплатою, Єгипет анулював тендер і відновив його на інших умовах оплати", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками І півріччя 2016 року виробництво автобусів в Україні впало на 78% - до 54 штук. При цьому, за червень було вироблено 6 автобусів, що на 84% менше, ніж у травні, і на 93% менше, ніж у червні минулого року. Всі автобуси були випущені на заводі «Черкаський автобус».