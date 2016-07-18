Мінінфраструктури змінило керівництво держкомпанії "Автомобільні дороги України"

Міністерство інфраструктури змінило склад правління держкомпанії "Автомобільні дороги України" і призначив її головою Артема Грінченка, який очолює ліквідаційну комісію компанії.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Міністр також підкреслив, що це рішення стане черговим кроком у боротьбі з корупцією в дорожній галузі.

"Підкреслюю: корупції більше не повинно бути! Бізнес "as usual" закінчився! В цьому напрямку співпрацюємо з СБУ, НАБУ і Національною поліцією. Тепер - робота на країну, реформа «Укравтодору, - написав Омелян. - Попросив кожного співробітника «Укравтодору» підтримати реформу, від успішності якої виграють усі. Від ефективності реформи і від порядності нового керівництва також залежить, чи вдасться зберегти честь галузі".

Як повідомляв УНІАН, рішення про ліквідацію держкомпанії "Автомобільні дороги України" Кабінет міністрів України прийняв ще 8 липня минулого року у зв'язку з реформою дорожньої галузі країни. Дана реформа передбачала передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади. Крім того, міністерство планувало позбавити "Укравтодор" функцій виконавця і контролера, залишивши йому лише повноваження виступати замовником будівництва дороги.

Ліквідацію ДАК «Автомобільні дороги України», а також інвентаризацію активів з подальшою передачею облавтодорів планувалося завершити до кінця 2015 року.