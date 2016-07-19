Омелян очікує майже $2 мільярди від міжнародних донорів на будівництво доріг

Світовий банк готовий надати на ремонт українських доріг близько 1 млрд дол., ще близько 700 млн дол. готовий надати Європейський банк реконструкції і розвитку.

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Про це в ефірі "5 каналу" повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. При цьому міністр зазначив, що в даний час на ремонт українських доріг використовується не більше 10% цільової міжнародної допомоги.

"На жаль, сьогодні ми постійно просимо допомогу, однак коли вона надається, ми використовуємо зовсім незначний її відсоток. У разі українських доріг йшлося про менш ніж 10%. Зараз і Світовий банк готовий надати близько мільярда доларів США, і Європейський банк реконструкції та розвитку готовий надати близько 700 мільйонів", - повідомив міністр.

Омелян також зазначив, що міністерство має намір повністю змінити підхід до діяльності Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор"). Зокрема, він нагадав, що вчора міністерство змінило керівництво держкомпанії "Автомобільні дороги України", а також призначило нового керівника держпідприємства "Укрдорінвест".

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"Перед ними є один місяць. Вони мають розробити план дій і узгодити його: у випадку з «Укрдорінвестом» - з міжнародними фінансовими організаціями та "Укравтодором", у випадку з "Автомобільними дорогами України" – з "Укравтодором" і Міністерством інфраструктури; зробити його публічним, щоб всі бачили дії, які будуть вжиті для того, щоб різко змінити ситуацію на краще", - сказав міністр, додавши, що у разі невиконання цих завдань в строк керівництво компаній буде знову змінено.

Як повідомляв УНІАН, за словами Омеляна, 15 липня у Верховній Раді було зареєстровано пакет законопроектів, які дозволять реформувати транспортну галузь України. Як відзначав Омелян, йдеться про створення цільового дорожнього фонду, а також впровадження вагового контролю на автомобільних дорогах України.