У Києві через будівництво колектора на місяць перекрили частину Хрещатика

Дві смуги проїжджої частини центральної вулиці Києва - Хрещатик буде перекрито з 18 липня до 10 серпня через будівництво другої нитки головного міського каналізаційного колектора.

Читайте такожОмелян очікує майже $2 мільярди від міжнародних донорів на будівництво доріг

Про це повідомила прес-служба акціонерної компанії «Київводоканал».

«Із 18 липня до 10 серпня цього року на вул. Хрещатик (навпроти будинку 27-а) у Печерському районі проходитимуть роботи, необхідні для виконання наступного етапу будівництва другої нитки головного міського каналізаційного колектора», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на вулиці Хрещатик буде збудовано свердловину для прокладання трубопроводів (бетоноводу).

«Після закінчення всіх робіт бетоновод демонтують, а благоустрій буде відновлено», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що цього року в Києві вже зведено тунельну частину колектора-дублера загальною довжиною 9,7 тис. м. Також здійснено затягування внутрішніх бетонних кілець трубопроводу.

Згідно з повідомленням, роботи виконує підрядна організація «Київметробуд» спільно з «Київводоканалом».

Довідка УНІАН. Будівництво другої нитки головного каналізаційного колектора в Києві необхідно для забезпечення надійного водовідведення правобережної частини міста - Оболонського, Подільського, частини Шевченківського районів та Вишгорода. Будівництво другої нитки почалося в 1994 році. Її загальна довжина становить 9,7 км, діаметр - 3 м. Завершити будівництво цього об'єкта планувалося до Євро-2012, однак через відсутність фінансування в 2012-2014 рр. роботи практично не велися. Відновлення будівництва відбулося в 2015 році. Завершення робіт із будівництва другої нитки головного міського каналізаційного колектора заплановано на липень 2017 року.