Fiat Chrysler запідозрили у фальсифікації показників продажів у США

Міністерство юстиції США і Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) розслідують діяльність італо-американського автомобілебудівного концерну Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA), підозрюваного в завищенні щомісячних показників продажів, повідомляє Росбалт.

"За даними джерел The Wall Street Journal, раніше цього рокуу автомобільний дилер з Іллінойсу стверджував, що FCA маніпулює даними про продажі", - йдеться в повідомленні.

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У січні дилер подав на Fiat до суду. У позовній заяві зазначалося, що компанія платила рітейлерам за надання неправдивих показників. У березні Fiat назвав ці звинувачення безпідставними.

Минулого тижня агенти ФБР відвідали вдома 9 регіональних представників FCA.

Вчора Fiat підтвердив факт співпраці зі слідством. При цьому компанія підкреслила, що квартальні та річні фінансові звіти будуються на даних про відвантажених дилерам автомобілях, а не про продаж кінцевим споживачам.