У Дніпрі наприкінці липня підпишуть контракт на продовження будівництва метро

Про це УНІАН повідомила прес-секретар політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Євгенія Кравчук з посиланням на заяву міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Читайте такожФілатов: Дніпро готовий інвестувати півмільярда гривень у підготовку міста до "Євробачення – 2017"

Як зазначила прес-секретар, сьогодні представники турецької компанії Limak передали мерії Дніпра узгоджений контракт на будівництво метрополітену в місті.

За право будувати метро в Дніпрі змагалися чотири компанії – з Італії, України, Китаю та Туреччини. Найменшу вартість контракту запропонувала Туреччина. 20 липня спливає термін, коли за правилами Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку Туреччина мала підписати та передати Дніпру узгоджені документи.

Компанія Limak протягом 90 днів, відповідно до українського законодавства, мала отримати ліцензію, також відкрити на вимогу мерії Дніпра офіс у місті, зареєструвати своє представництво, стати на податковий облік, підписати контракт. Крім того, турецька сторона мала надати гарантію на виконання робіт – передати пакет документів, що й було зроблено сьогодні. Щоб звірити документи, потрібно кілька днів.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року Кабінет міністрів України збільшив кошторисну вартість будівництва першої черги метрополітену в Дніпропетровську до 5,618 млрд грн з 4,489 млрд грн.

18 листопада Кабмін визначив замовником будівництва першої черги Дніпропетровського метрополітену міську раду замість облдержадміністрації.

Довідка УНІАН. Дніпровський метрополітен будується понад чверть століття. Будівництво було відновлено в лютому 2011 року. Дніпропетровське метро має одну лінію протяжністю 7,8 км із 6 станціями.

Згідно з підрахунками австрійської компанії SGS Austria, вартість проекту завершення будівництва трьох нових станцій становить 368 млн євро.

Зовнішнє фінансування проекту надходитиме завдяки кредиту ЄІБ у розмірі 152 млн євро та кредиту ЄБРР – також 152 млн євро.