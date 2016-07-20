Перенесення номера при зміні оператора стане доступним вже до кінця року

Київський апеляційний господарський суд дозволив держпідприємству "Український державний центр радіочастот" (УДЦР) укласти договір з переможцем тендеру щодо впровадження послуги перенесення номера при зміні оператора (MNP) – компанією "Ес Ай Центр", в результаті послугу MNP буде запущено в Україні до кінця поточного року.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Найближчим часом відбудеться зустріч представників УДЦР та компанії "Ес Ай Центр", після якої буде підписаний контракт. Відразу після цього "Ес Ай Центр" почне впровадження послуги перенесення номерів, яке триватиме протягом 136 днів, тобто буде закінчено до кінця року", - наводяться в повідомленні слова власника компанії "Ес Ай Центр" Дмитра Зараховича.

У прес-службі нагадали, що після оголошення "Ес Ай Центру" переможцем в тендері по впровадженню послуги MNP, компанія "Диалинк", також брала участь в торгах, більше 10 разів зверталася до Київського господарського суду, щоб оскаржити рішення УДЦР і скасувати результати торгів. Після вивчення справи господарський суд заборонив держпідприємству укладати договір з перемогла компанією. У зв'язку з цим компанія "Ес Ай Центр" звернулася з позовом до апеляційного суду, який у ході засідання 20 липня визнав її повноправним переможцем тендеру.

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Як повідомляв УНІАН, про початок процедури державних закупівель послуг для створення і впровадження централізованої бази даних, необхідної для запуску послуги MNP, УДЦР оголосив ще у вересні 2015 року і вже 25 січня 2016 року вибрав компанію "Диалинк" переможцем. Проте компанії "Ес Ай Центр", "Т4В" і "Технічний Центр Інтернет" висловили свою незгоду з прийнятим рішенням УДЦР, звернувшись зі скаргою в Антимонопольний комітет України (АМКУ), а також в господарський і адміністративний суди Києва.

Розглянувши скаргу компанії "Ес Ай Центр", АМКУ 18 березня визнав результати тендеру з впровадження послуги MNP недійсними та зобов'язав УДЦР скасувати всі рішення, які були прийняті після розкриття пропозицій компаній-учасників. Після проведення переоцінки УДЦР 21 квітня обрав переможцем компанію "Ес Ай Центр". Це рішення в свою чергу викликало невдоволення з боку переможених учасників "Т4В" і "Диалинк", які вирішили знову оскаржити його результати.