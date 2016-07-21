Tesla хоче виробляти електровантажівки та електробуси

Американський виробник електромобілів Tesla Motors має намір виробляти нові типи авто, серед яких будуть важкі вантажівки та міський громадський транспорт, повідомляє Прайм з посиланням на зведений план розвитку компанії.

"Крім споживчих автівок, є два інших необхідних типу електричних транспортних засобів: важкі вантажні автомобілі та міський пасажирський транспорт. Обидва знаходяться на ранніх стадіях розвитку у Tesla і мають бути готові наступного року", - йдеться в повідомленні компанії.

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Наявність автопілота дозволить компанії виробляти автобуси невеликого розміру, водій громадського транспорту в такому випадку буде не потрібен. При цьому, згідно дизайну автобусів, в них будуть міститися та інвалідні крісла, і коляски, велосипеди. Пасажири зможуть заздалегідь викликати автобуси на зупинках шляхом натискання спеціальної кнопки.

"У план Tesla також входить створення на автомобілях дахів з інтегрованими сонячними акумуляторними батареями, відкриття нового виробництва електромашин для всіх основних сегментів, а також розвиток системи безпілотного водіння, яка буде в 10 разів безпечніша нинішньої", - зазначає видання.

Американська компанія Tesla Motors заснована 2003 року як розробник та виробник електромобілів і технологій, пов'язаних з ними. Штаб-квартира компанії знаходиться в Пало-Альто, штат Каліфорнія. Крім електромобілів, компанія за власною технологією виробляє батареї і електродвигуни і продає іншим автомобільним компаніям, зокрема - Toyota і Daimler.