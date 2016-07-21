У Києві вводять єдиний квиток на міську електричку та супутній транспорт

У столиці запровадять єдиний разовий квиток для поїздки міською електричкою, у трамваях на маршрутах №№ 4, 5 та автобусах №№ 59, 60, 61. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

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«Сьогодні розглядається можливість більш глибокого інтегрування міської електрички до транспортної мережі столиці. Одним із вірогідних та доступних варіантів до моменту впровадження Подільського мосту та Подільсько-Вигурівської гілки метрополітену є розвиток легкого рейкового транспорту – як альтернатива, що надасть можливість швидко та комфортно діставатись з лівобережжя до правобережжя міста», – зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Майзель.

Придбати такий єдиний разовий квиток пасажир зможе в касі швидкісного трамвая або електрички. Скористатися ним можна для проходу турнікетною групою, оснащеною спеціальними електронними валідаторами для проїзду в міській електричці, а також трамваях №№ 4, 5 і автобусах №№ 59, 60, 61, які теж обладнані валідаторами для зчитування інформації.

Цей квиток буде надрукований на термо-папері, яким при сплаті за проїзд проводиться подвійна валідація, та має систему захисту «свій-чужий», що унеможливлює повторне використання. Пасажири, які щоденно користуються міською електричкою, зможуть придбати місячні проїзні квитки.

Впровадження єдиного квитка заплановали на кінець серпня-початок вересня 2016 року.