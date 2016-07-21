У Дніпрі планують до кінця року запустити сервіс таксі Uber

Влада Дніпра розраховує запустити сервіс для онлайн-замовлення таксі в місті до кінця цього року. Про це мер міста Борис Філатов написав у своєму Facebook.

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"Я в Києві. Провів переговори з "Убером". Майже впевнений, що вони зайдуть у Дніпро до кінця року", - написав Філатов.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний онлайн-сервіс для замовлення таксі Uber, oj дозволяє викликати машину, відслідковувати її переміщення та оплачувати замовлення банківської картою, офіційно розпочав роботу в Україні 30 червня. Першим містом став Київ.