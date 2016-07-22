Росія зняла заборону на регулярні рейси до Туреччини

Про це повідомляє ТАСС.

Відомство розіслало телеграми керівництву авіакомпаній і аеропортів, а також туроператорам.

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У листі йдеться, що обмеження знімаються «у зв'язку з гарантіями про прийняття підвищених заходів забезпечення авіаційної безпеки», які були надані турецькою стороною.

Нагадаємо, у листопаді у РФ загострилися відносини з Туреччиною, коли остання збила російський Су-24 над своєю територією. Після цього Ростуризм заборонив турфірмам продавати росіянам путівки до Туреччини.