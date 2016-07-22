Україна і Туреччина не можуть домовитися про вантажоперевезення: Анкара відмовляється збільшити квоту

Україна і Туреччина поки що не змогли досягти консенсусу щодо лібералізації автомобільних вантажоперевезень.

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Згідно з повідомленням на сайті Міністерства інфраструктури України, про це заявив заступник міністра Юрій Лавренюк, який очолював українську делегацію на засіданні змішаної українсько-турецької комісії з питань автомобільних перевезень.

"Будь-які варіанти збільшення кількості вантажних автомобільних перевезень з України в Туреччину, на загальному фоні збільшення товарообігу, турецька сторона відкидає. Запропоновані турецькою стороною "паритети" і "відсоткові співвідношення з кількістю перевезень, здійснених турецькими перевізниками, є неприпустимими і прямо суперечать нормам міжнародних документів, а це - в першу чергу СОТ і угода між Україною і Туреччиною", - сказав він.

За інформацією Лавренюка, українська сторона підкреслювала, що експорт з України до Туреччини вдвічі перевищує імпорт, і кількість перевезень необхідно збільшувати, враховуючи вимоги розвитку ринку і торгівлі між нашими державами, але ці аргументи були відхилені.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня Росія запровадила додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Вони, зокрема, передбачають продовження продуктового ембарго щодо ряду українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів до Казахстану і Киргизії, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягнення мита.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Зокрема, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстану рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів за альтернативними маршрутами в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися такими маршрутами: через Грузію, Азербайджан і Каспійським морем в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.