Омелян скаржиться, що поляк Бальчун ще не представив план реформування "Укрзалізниці"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян досі не отримав план реформування від новопризначеного голови правління ПАТ "Укрзалізниця" поляка Войцеха Бальчуна.

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Про це Омелян повідомив в інтерв'ю «Економічному правді».

Відповідаючи на питання, чи спілкувався міністр з Бальчуном з приводу викрадення голови департаменту електропостачання "Укрзалізниці" Валерія Людмирського, він зазначив, що цей інцидент обговорювався, але є глобальні речі, які стосуються реформи "Укрзалізниці".

"Я хочу нарешті отримати план дій щодо реформування чіткими дедлайнами, щоб я розумів, хто чим займається, в які терміни. Щоб потім ми не говорили загальними деклараціями, а чітко йшли крок за кроком так, як воно повинно бути", - заявив міністр.

За його словами, план дій поки є у вигляді презентації, яка фактично була презентацією в якості кандидата на голову "УЗ" під час конкурсу.

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"Вона зараз зазнала певних модифікацій, посилення окремих фрагментів, але цілісного плану дій я не бачив, хоча вимагаю його вже другий місяць поспіль", - зазначив Омелян.

"Я дуже багато відволікаюся на "Укрзалізницю". Хоча я сподівався, що буде професійний менеджмент, ми станемо спина до спини і будемо просуватися до мети", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" завершила 2015 рік зі збитками 16 млрд грн, зумовленими переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют.

Фінансовий план роботи підприємства на 2016 рік передбачає отримання прибутку за підсумками року на рівні 98 млн грн.

6 червня Міністерство інфраструктури України підписало контракт з головою правління публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця» поляком Войцехом Бальчуном. Зарплата нового керівника "Укрзалізниці" становитиме від 463 тис. грн на місяць.