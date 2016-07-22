Україна може ввести платний транзитний проїзд для турецьких перевізників

Відмова Туреччини збільшити кількість автомобільних вантажоперевезень з України може змусити українську сторону вжити заходів у відповідь.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства інфраструктури України, про це заявив заступник міністра Юрій Лавренюк, який очолював українську делегацію на засіданні змішаної українсько-турецької комісії з питань автомобільних перевезень.

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Зокрема, за його словами, може йтися про введення платного транзитного проїзду через територію України для турецьких перевізників.

«Це обумовлено тим, що українські перевізники практично не користуються транзитом через Туреччину, а турецькі перевізники, у свою чергу, проїхали транзитом по Україні тільки в 2015 році більш як 25 тисяч разів», - сказав Лавренюк.

У повідомленні відзначається, що Мінінфраструктури України сподівається на врегулювання ситуації щодо збільшення кількості вантажних автомобільних перевезень з України до Туреччини. В іншому випадку українська сторона буде змушена вжити заходів у відповідь.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина поки що відхиляє варіанти збільшення кількості вантажних автомобільних перевезень з України до Туреччини на загальному фоні збільшення товарообігу. Запропоновані турецькою стороною "паритети" і "процентні співвідношення» з кількістю перевезень, здійснених турецькими перевізниками, є неприпустимими і прямо суперечать нормам міжнародних документів, а це в першу чергу СОТ і угода між Україною і Туреччиною.

1 липня Росія ввела додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Вони, зокрема, передбачають продовження продуктового ембарго щодо низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів до Казахстану і Киргизії, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Зокрема, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстану рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів за альтернативними маршрутами в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися такими маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю до казахстанського порту Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.