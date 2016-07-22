Гройсман анонсував "повсюдні і глибокі" перевірки якості дорожніх робіт восени

Кабінет міністрів України ініціює восени проведення перевірок якості виконання дорожніх робіт і стану дорожнього господарства в Україні, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

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Він зазначив, що перевірки будуть повсюдними і глибокими - з урахуванням оцінки тендерних процедур та організації оплати всіх проведених робіт. Гройсман пообіцяв, що реакція на факти порушення законодавства, у разі їх виявлення, буде максимально жорсткою - аж до порушення кримінальних справ і винесення суворих вироків.

«Ми почали масштабний ремонт доріг у країні. Але дуже важливо, щоб «Укравтодор» ефективно використовував кожну гривню. Хочу передати привіт усім дорожнім структурам і повідомити, що восени ми перевіримо процес (ремонту робіт - УНІАН). Виберемо три-п'ять-сім об'єктів, перевіримо все, що було зроблено, знайдемо всіх, кому перераховували гроші. Якщо знайдемо те, що якісь гроші були переведені в готівку, будете сидіти. Тому краще працюйте, працюйте на совість», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що реконструкція і будівництво нових доріг у країні стануть можливими тільки після створення дорожнього фонду наступного року.

Цього року Кабінет міністрів розраховує направити на дорожній сектор близько 19 млрд грн. У цілому, поточного року уряд планував відремонтувати і побудувати 1700 км доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас країни.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менше як у 60 млрд грн.